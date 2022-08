Fournitures scolaires : comment alléger la note ?

Dans une enseigne discount, on vous propose de vous racheter votre ancienne calculette. Les calculettes sont ensuite revendues, directement en rayon, moins chères évidemment. Mais pour trouver des articles d’occasion, la meilleure solution reste Internet. Marie-José s’apprête à revendre des cahiers, des pochettes plastiques et des classeurs ayant appartenu à ses enfants. Ils sont encore neufs et emballés.