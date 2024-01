Combien coûte réellement un découvert ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question à propos des découverts bancaires. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Combien coûte réellement un découvert ?

Près d’un Français sur deux est dans le rouge au moins une fois par an, selon un récent sondage. Et être à découvert coûte souvent beaucoup plus cher qu’on ne pense. Il faut distinguer deux cas. Le premier : vous avez ce qu’on appelle un découvert autorisé et vous ne l’avez pas dépassé. Dans ce cas, l’addition reste relativement maîtrisée puisque vous n’allez payer que des agios. En revanche, c’est assez difficile de connaître leur taux, puisque les banques sont un peu réticentes à les faire figurer dans leur plaquette tarifaire. En moyenne, 7% dans les banques en ligne et 16% dans les banques classiques, selon une étude de Panorabanques.

Imaginons : vous avez été à découvert de 400 euros pendant 20 jours, les agios sont à 12%. 400x20x0,12/365 = 2,63 euros d’agios. Attention parce certaines banques peuvent vous facturer des frais de dossier annuel de découvert, en moyenne 18 euros. Vérifiez bien et si besoin, tentez ne négocier pour qu’on vous les rembourse.

Second cas de figure : quand on a dépassé le découvert autorisé. Là, ça se complique. Car en plus des agios, la banque vous facture une commission d’intervention, plafonnée à 8 euros par opération et 80 euros par mois. Ce n’est pas tout : des frais d’envoi "d’une lettre d’information pour compte débiteur non autorisé" seront facturés. Elle coûte en moyenne 12 euros.

Attention, ce n’est pas fini : si un prélèvement de téléphone, électricité ou impôt arrive sur un compte à découvert et qu’il est donc refusé par la banque, celle-ci vous facture des frais de rejet, en moyenne 20 euros. Et si le prélèvement est de nouveau présenté quelques jours plus tard, nouveaux frais de rejet. Il y a du changement dans le domaine parce que depuis le 1ᵉʳ février dernier, la banque va vous rembourser automatiquement ces doublons de frais, avant, c’était à vous de le réclamer.

On le voit, le prix d’un découvert peut grimper très vite. C’est pour ça que des associations de consommateurs comme la CLCV réclament un plafonnement global des frais d’incident pour tous les clients. C’est un dispositif qui existe pour des clients identifiés comme fragiles, là les frais sont plafonnés à 25 euros par mois, hors agios.

