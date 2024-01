Six milliards d'euros chaque année : vos comptes à découvert font les affaires des banques

Près de la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Un solde négatif qui entraîne une lourde série de frais bancaires. Des petits montants qui rapportent, chaque année, 6 milliards d'euros aux banques.

Depuis l'été dernier, Vincent est à découvert de 1300 euros tous les mois. Et à chaque fois, il a des dizaines d'euros de frais facturés par sa banque. Il le détaille dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "Commission intervention : 4 euros sur un prélèvement. Et cela apparaît quatre fois sur mon relevé. À cela s'ajoute des frais de rejet parce qu'ils ont rejeté le prélèvement", assène-t-il.

Au total, Vincent est débité de près de 3000 euros en frais d'incident, c'est plus de deux fois le montant de son découvert. "On me demande de régler mon compte qui est débiteur, mais ils aggravent le débit en fait. Donc, c'est un cercle vicieux. Vous vous en sortez pas", regrette-t-il.

Une loi oblige les banques à plafonner leurs commissions

Ces sommes, c'est ce que les banques appellent "des frais d'incident", et ils sont très peu encadrés. Pour facturer ces frais d'opérations, les banquiers ne manquent pas d'imagination. Chaque paiement par carte bleue, c'est huit euros, un prélèvement refusé, c'est 20 euros. Et si votre conseiller vous envoie un courrier pour vous informer de votre situation, que vous connaissez déjà, c'est 20 euros de plus. Tout ça rapporte six milliards d'euros par an aux banques. C'est même devenu l'une de leurs principales sources de revenu.

Pour les quatre millions de ménages fragiles financièrement, une loi oblige les banques à plafonner ses commissions à 25 euros par mois. La Banque Postale le propose déjà à 400.000 clients. "Incident ou pas, le client sera détecté comme fragile financièrement et bénéficiera automatiquement du plafonnement des frais d'incidents. Si à l'avenir, il connaît des incidents et donc a des frais importants", explique Ly Vincent, directrice clientèle vulnérable à la Banque Postale.

En France, un million et demi de personnes sont éligibles à ce dispositif.