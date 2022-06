Frais d'incident : les banques françaises ont la main lourde

Mis bout à bout, la facture peut devenir lourde. Victor par exemple, a payé plus de 400 euros de frais d'incident le mois de mai. Il s'est retrouvé en situation de surendettement. Il a multiplié les micros-crédits qu'il n'arrive plus à rembourser. Contactée, la fédération bancaire française explique que ces frais permettent d'entretenir le réseau d'agences bancaires, l'un des plus denses d'Europe. Et que la situation des Français les plus fragiles est prise en compte. Ainsi, "3,9 millions de personnes sont protégées par un plafonnement des frais de 25 euros par mois maximum".