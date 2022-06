Octogénaire privée de ses économies : Francine Chaffard récupère enfin ses 90.000 euros de bons du Trésor

Une circulaire imposait pourtant à tous les agents des finances publiques d’informer les détenteurs de bons de cette nouvelle date de prescription. Sauf qu'aucun agent ne prévient Francine Chaffard qu'une loi a tout modifié. Et lorsqu’elle se fait rembourser deux bons en 2009, on l'informe même, par erreur, que ces bons sont bel et bien valables pour une durée de trente ans. "C’est choquant parce que vous et moi, si on emprunte de l’argent et qu’on dit après ‘ah bah non, tiens, je ne vous rembourse pas’, on a des ennuis. Mais l’État, non", déplorait, dans le même reportage, Christine Chaffard.

La mère et sa fille décident donc de faire appel à la Défenseure des droits, Claire Hédon. Cette dernière somme alors à Bercy de rembourser les 90.000 euros. Cependant, l'administration fiscale s’y refuse, partant du principe que nul n’est censé ignorer la loi, même quand celle-ci évolue. "Les pouvoirs qui me sont conférés me permettent de faire un rapport spécial. C’est-à-dire de publier au Journal Officiel notre décision et de la rendre publique, en espérant que ça fasse changer le résultat et qu’on aboutira", confiait à TF1 la Défenseure des droits.