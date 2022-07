Fruits et légumes : pourquoi les prix flambent ?

Le pouvoir d'achat est au cœur de nos préoccupations. Dans les allées d'un marché strasbourgeois, si on parle de l'augmentation du prix des fruits et des légumes, peu de consommateurs, nous contredirons. "Je dirai que ça a augmenté depuis au moins un an, je pense", affirme une femme. "On restreint, on achète des plus petites quantités", ajoute un homme.