Fruits et légumes : une hausse des prix de 16 % en un an

En faisant leurs courses, les clients du marché de Villeneuve-d'Ascq (Nord) ont forcément remarqué une augmentation des prix des fruits et légumes. Selon l’association Familles Rurales, les prix de ces produits ont bondi en un an, certains plus que d’autres. Plus 61% pour les carottes, une hausse de 50% pour les oignons. Des cerises à sept euros le kilo sont trop élevées pour une retraitée. Comme d'autres consommateurs, elle n'a pas d'autre choix que de s’en priver.