Grandes surfaces : dans quelles régions paie-t-on ses courses moins cher (et pourquoi) ?

"Ces différences peuvent s’expliquer déjà par le loyer, qui est forcément plus important dans un magasin en centre-ville par rapport à un magasin qui est dans une zone d’activité et qui est un hypermarché. Il y a aussi les façons de s’approvisionner, c’est-à-dire que certaines enseignes vont s’approvisionner via une centrale d’achats. Et d’autres enseignes vont faire le choix de s’approvisionner plus localement", explique Marine Perier-Dulhoste, chargée d’étude à l’UFC-Que choisir.

Pour faire vos courses au bon prix, comparez les enseignes. Certains sites de consommateurs mettent en ligne des comparateurs mis à jour. Parfois, il faut rouler quelques kilomètres de plus pour trouver des prix attractifs.