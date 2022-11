Hausse des forfaits téléphoniques : les astuces pour faire baisser la facture

Indispensable téléphone, qui nous coûte de plus en plus cher. En un an, les forfaits téléphoniques ont augmenté de près de 20%. Autre mauvaise surprise constatée sur le forum des consommateurs : des options payantes rajoutées à votre contrat sans votre consentement.

Pour annuler ces options, vous devez vous rapprocher de votre opérateur. Ceux que nous avons contactés justifient ces augmentations par les lourds investissements réalisés chaque année : 11,5 milliards d’euros en 2020 pour le déploiement de la fibre optique et de la 5G.