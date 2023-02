Carburants : pourquoi le litre de gasoil et de sans-plomb a de nouveau flambé

Mais comment expliquer ces augmentations ? Tout d'abord, par la fin des remises de l’État et de certains distributeurs. Enfin, par la hausse des cours du pétrole. Cela représente 17 centimes de plus par litre en moyenne, pour les spécialistes. Mais il y a d'autres raisons plus structurelles. Les grèves d'octobre dernier, les fermetures des raffineries, le blocage des dépôts pétroliers, ont considérablement désorganisé l'approvisionnement.