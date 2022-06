Hausse des prix : ce que vous coûte vraiment l'inflation selon 60 millions de consommateurs

En moyenne, le surcoût est de 38 euros de plus par mois pour une famille. Pour un jeune couple sans enfant, par contre, le surplus est limité à 21 euros et plus de 28 euros pour les plus de 50 ans. C'est le cas de Franceline, 63 ans. elle est fonctionnaire et elle vient tout juste de faire ses courses. Comme elle, près de la moitié des Français a déjà réduit certaines dépenses. En priorité : le carburant, l'habillement et les loisirs.