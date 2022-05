Boîtiers de conversion au bioéthanol : quelles régions proposent des aides pour s’équiper ?

Quels automobilistes peuvent y être éligibles ? Seuls les particuliers bénéficient de ce chèque : ils doivent à la fois habiter dans la région et avoir un véhicule immatriculé dans celle-ci, qui soit âgé de plus de quatre ans, précise le site de la collectivité. Mais le Grand-Est n'est le seul à proposer une telle aide : la liste des régions concernées est à retrouver sur le site des professionnels de la filière du bioéthanol.

Dans les Hauts-de-France, la région peut prendre en charge 40% du coût de la conversion, avec un plafond limité à 400 euros en 2022. Pour en profiter, il faut être propriétaire d'un véhicule de plus de deux ans et de moins de 18 ans, domicilié dans la région. Attention toutefois, l'aide est conditionnée aux revenus de l'automobiliste : il faut disposer d'un revenu fiscal de référence qui n'excède pas 28.200 euros par an pour une personne seule. Une enveloppe départementale supplémentaire peut aussi être versée aux conducteurs de la Somme, pour couvrir jusqu'à 60% du prix d'installation du kit.