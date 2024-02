Hausse du prix des péages : la technique imparable (et légale) pour payer moins cher

Les tarifs des péages augmentent à partir de ce jeudi 1ᵉʳ février. Une hausse moyenne de 3%, après les 5% de l'an dernier. Mais il existe une astuce qui permet de faire des économies.

Les tarifs des péages autoroutiers augmentent, comme chaque année en France, ce jeudi 1ᵉʳ février. En 2024, la hausse est en moyenne de 3%, après 5% l'an dernier. Pour payer moins cher, on peut opter pour un badge de télépéage, comme l'explique le reportage de TF1 ci-dessus. Mais pour les déplacements occasionnels, si vous avez un peu de temps devant vous, il existe une autre astuce, un peu moins conventionnelle. Sachant qu’on ne paie pas l’autoroute au kilomètre parcouru, mais en fonction de la porte d’entrée ou de sortie, la technique consiste à fractionner le trajet. En faisant ce test, notre équipe a pu économiser 0,90 euro sur un trajet entre Nice et Aix-en-Provence, qui coûte normalement 20,20 euros.

Pour cela, il a suffi à notre journaliste de sortir au niveau de Fréjus puis de reprendre aussitôt l’autoroute. Dans le cas présent, l’économie peut sembler minime, d’autant que vous consommerez un peu plus d’essence en effectuant ce petit détour. Mais sur certains trajets, le gain peut être plus important. "Un exemple, sur un trajet Salon-de-Provence-Toulouse, en effectuant ce genre de sorties et d’entrées, on peut économiser pas loin de 10 euros sur un aller-retour", explique Julien Garrel, l'un de ses adeptes.

Reste à savoir où sortir afin de faire des économies sur un trajet. Créé par un ingénieur nantais, le site internet autoroute-€co vous indiquera les péages les moins onéreux, ce qui vous permettra d'établir un itinéraire. Plutôt que de payer en une fois, vous paierez en deux, trois ou quatre fois, selon la distance à parcourir. À la clé, des économies pouvant aller jusqu’à 30% du coût lié aux péages, promet Franck Saless, son créateur, dans un article de nos confrères du journal Ouest-France. Après tout, il n'y a pas de petites économies.