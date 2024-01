Ils ont le permis à 17 ans... mais les assurances les refusent ! Le 13h à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Thierry Coiffier a été alerté par plusieurs parents : leurs enfants ont passé le permis à 17 ans comme il est désormais possible de le faire, mais on refuse de les assurer car ils sont mineurs. Il leur délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Au "13H à vos côtés", nous avons reçu plusieurs messages de parents concernant leurs enfants de 17 ans. Ils nous signalent que ceux-ci viennent d’obtenir leur permis de conduire et qu’ils aimeraient conduire leur propre voiture, en toute autonomie, comme le permet le décret du 20 décembre 2023 entré en vigueur le 1er janvier. Le problème, c’est que ces jeunes ont appelé des assurances, elles leur répondent qu’elles ne peuvent assurer des mineurs, c’est assez ubuesque.

Nous avons contacté trois assurances en disant que notre enfant de 17 ans voudrait assurer son véhicule. Nous avons eu le sentiment d’une grande improvisation, un opérateur disant même : "Tout cela a été fait à la va-vite, on s’adapte". Un autre a répondu que c’était possible mais "qu’il fallait juste mettre une date de naissance différente pour que le système valide". Un dernier a tout simplement indiqué qu’il n’assurait pas les jeunes conducteurs, 17 ans ou pas.

Que doivent faire ces jeunes alors ? J’ai contacté le ministère de l’Intérieur, parce que cela pose quand même certaines questions en matière de sécurité routière et d’ordre public. Mais il m’a très vite renvoyé vers France Assureurs, la fédération des assurances. Que dit-elle ? "Un mineur n’est pas en capacité juridique de contracter donc les parents sont incontournables pour pouvoir souscrire le contrat." La fédération poursuit : "Les parents doivent donc souscrire un contrat d’assurance 'pour le compte' de leur enfant". "Mais dans ce cas, votre enfant sera bien le conducteur principal du véhicule et il commencera à se constituer son bonus/malus", conclut-elle.

C’est donc possible, mais compliqué. Surtout, conseille France Assureurs, ne faites surtout pas de fausse déclaration, notamment sur la date de naissance, car cela peut entraîner la nullité du contrat, donc aucune prise en charge en cas d’accident.

Et pour conduire la voiture des parents, comment ça se passe ? C’est un peu plus facile, car le contrat d’assurance reste aux noms des parents, donc des majeurs. Il faut désigner votre enfant conducteur secondaire. C’est vrai qu’il y aura un surcoût parce que pour les jeunes conducteurs, l’addition grimpe très vite en matière d’assurance, mais cela lui permettra de cumuler du bonus à un tarif plus avantageux que s’il avait été le conducteur principal.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.