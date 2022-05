Que faire en cas de litige sur l'état des lieux de sortie d'un logement ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce mardi aux droits des locataires, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je viens de quitter mon logement et je suis en désaccord avec mon bailleur sur l’état des lieux de sortie. Que faire ?

Déjà, refusez de signer cet état des lieux… "Parce que votre signature vaut acceptation et ça devient très compliqué de contester !", précise-t-on à l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, qui a rédigé cette fiche-conseils sur les états des lieux.

Puis, pour trancher la situation, vous devez faire appel à un huissier de justice. Vous trouverez une liste des professionnels près de chez vous via la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

"L’objectif, c’est de refaire un état des lieux complet. Attention, cette prestation est payante", précise Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces immobilières entre particuliers PAP.fr. Les tarifs sont réglementés. "Vous paierez plus ou moins cher selon la taille de votre logement et les frais seront partagés en deux entre vous et votre propriétaire, à parts égales".

Que se passe-t-il si aucun état des lieux d’entrée n’a été fait ? Cette situation est défavorable au locataire, car le droit considère par défaut que l’appartement loué était en parfait état. À l’inverse, s’il n’y a pas d’état des lieux de sortie, aucun centime ne peut être réclamé au locataire pour réparation.