Impôts 2023 : à partir de quels revenus un étudiant doit-il faire une déclaration ? 

Que ce soit pour un job étudiant, job d'été ou pour une activité salariale exercée en parallèle de ses études, et si vous aviez moins de 26 ans au 1er janvier 2022, les revenus au-delà de 4936 euros (3 fois le Smic) seront à déclarer. Ainsi, si vous avez perçu moins de 4936 euros au cours de l'année 2022, vous ne déclarez pas de revenu. Si vous avez perçu 5000 euros, vous déclarez alors 64 euros.

La même règle s'applique pour les gratifications de stage et les salaires perçus en contrat d'apprentissage. Seuls seront à déclarer les revenus qui excèdent 19.744 euros pour 2022, indique le site de l'administration fiscale.

Les revenus non salariaux des étudiants, hors du cadre d'un contrat de travail (par exemple ceux de l'étudiant micro-entrepreneur), sont également imposables à l'impôt sur le revenu. Ils doivent être déclarés suivant le régime fiscal de leur catégorie : bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC) (exemples : livraison de repas à domicile, chauffeur indépendant).

Vous devez aussi déclarer les bourses d'études allouées pour des travaux ou des recherches (notamment les allocations doctorales), les allocations d'année préparatoire et les sommes versées par l'État aux étudiants d'une école administrative, ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique. En revanche, les bourses accordées par l'État et les collectivités locales sur critères sociaux sont exonérées d'impôt sur le revenu et n'ont pas à être déclarées.