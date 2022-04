Arnaque aux impôts : comment procèdent les escrocs ?

Pour recevoir cette somme d’argent, on vous invite à cliquer sur un lien qui vous renvoie vers un site. Une imitation presque parfaite de celui des impôts. On vous demande alors de renseigner votre nom, votre prénom et vos coordonnées bancaires. Si vous le faites, c’est trop tard, ces données seront entre les mains de l’arnaqueur. "Une fois qu’on a validé tout ça, ça va leur permettre en votre nom de procéder à un achat important, et donc vous allez être débité d’un montant extrêmement important", affirme Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.