IMPÔTS - "Ça a pris 20 secondes" : la déclaration de revenus sur smartphone, une option plus facile ou contraignante ?

Les Français peuvent, depuis le 11 avril, déclarer leurs revenus de l'année 2023. Pour la première fois, la démarche peut, pour certains, s'effectuer depuis un smartphone. Un procédé qui a déjà ses adeptes, mais pour d'autres, la déclaration sur un appareil mobile n'est pas la plus pratique.

Les Français peuvent, depuis le jeudi 11 avril, remplir leur déclaration de revenus. Petite nouveauté cette année, certains contribuables peuvent désormais effectuer cette démarche sur leur smartphone ou leur tablette, via l'application mobile impots.gouv, lancée en 2021.

David a justement opté pour cette option. Il a donc déclaré ses revenus de 2023 lors d'un trajet en métro, directement sur son smartphone. "Ça a pris 20 secondes", affirme-t-il.

"L'ordinateur, c'est plus simple"

L’application existait déjà l’année dernière, mais uniquement en consultation ou valider une déclaration automatique. Désormais, elle permet d'effectuer certaines modifications. Malgré cette proposition, les Français sont encore nombreux à préférer l'ordinateur, qui permet notamment de mieux vérifier les chiffres, selon certains.

"Je trouve que l'ordinateur, c'est quand même plus simple pour pouvoir ouvrir plusieurs onglets à la fois et consulter différents documents", admet une femme au micro de TF1. De plus, le smartphone peut ne pas inspirer confiance pour ce type de démarche. "On préfère le faire sur notre ordinateur parce qu'on s'est fait hacker plusieurs fois sur le téléphone", confie une autre passante. Il existe par ailleurs encore quatre millions de contribuables qui restent attachés à la déclaration papier, au grand dam de l’administration fiscale.

Une montagne de papiers

"Tout ce qu'on imprime à la DGFiP [Direction générale des Finances publiques, ndlr], les déclarations d'impôts, les avis d'impôt sur le revenu, empilés sur une année, c'est 14 tours Eiffel de haut", souligne Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques. Avant d'ajouter, pour rassurer les adeptes de la déclaration papier : "On peut peut-être y réfléchir, mais pour ceux qui le souhaitent, on continuera à imprimer."

Le 6 mai dernier, Amélie Verdier a estimé que la déclaration d'impôts sur téléphone semblait être "un succès", avec déjà 300.000 contribuables l'ayant utilisée, dont le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave. "C'est un succès qui montre que cette formule, notamment pour tout ce qui est déclaration simple, fonctionne bien", s'est félicitée sur Franceinfo Amélie Verdier.

Si vous avez des questions sur la déclaration d'impôt sur téléphone, voici un numéro que vous pouvez appeler : 0 809 401 401. Pour rappel, pour les déclarations papier, la date limite est fixée au 21 mai. Par Internet, la démarche est à réaliser avant le 23 mai (23h59) pour les départements n°01 à 19 (zone 1) et les non-résidents français, avant le 30 mai 2024 pour les départements n°20 à 54 (zone 2) et avant le 6 juin 2024 pour tous les autres départements, dont les DOM-TOM (zone 3).