Impôts : ce qu'il faut savoir sur la nouvelle déclaration obligatoire pour les propriétaires

Pour faire simple, il s'agit de préciser si une personne occupe son logement ou si elle le loue. À chaque fois, il faut indiquer à quel titre il est occupé et, en cas de location, ajouter l'identité des occupants et la période concernée. "Ça me demande de dire quand le bien est occupé. Sauf que le bien peut être loué trois jours, pour un week-end ou deux semaines pendant les vacances. Il n'y a pas de case qui correspond à ma situation", déplore Jean-Baptiste dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Concrètement, les particuliers doivent se rendre sur le site impots.gouv.fr dans "Votre espace particulier", puis cliquer sur "biens immobiliers" pour remplir la déclaration "déclaration d’occupation". Les professionnels doivent, eux, se rendre dans "Démarches", puis cliquer sur "Gérer mes biens immobiliers".