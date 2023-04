VIDÉO - Impôts : propriétaires, n'oubliez pas de vous déclarer au fisc !

Avant le 30 juin 2023, les propriétaires immobiliers doivent indiquer au fisc l’état d’occupation de leur(s) bien(s), via le site impots.gouv. Occupants de leur résidence principale, détenteurs d’une résidence secondaire, propriétaires bailleurs... Tous sont concernés. Le fisc n’aura ainsi plus à envoyer de demande de renseignements sur papier. C'est le cas d'Anne Jacquier-Laforge, sollicitée dans le reportage de TF1 ci-dessus, qui dirige une PME spécialisée dans la construction de charpentes.

Malgré un emploi du temps bien chargé, elle prend cinq minutes pour s'occuper de sa déclaration de revenus avec, donc, cette nouveauté cette année comme elle est propriétaire de sa résidence principale. "En fait, c'est juste une vérification, un peu comme les déclarations d'impôt", dit-elle à TF1 après rempli son obligation. "C'est juste vérifier la surface et valider. C'est rapide à faire. Ça demande vraiment deux minutes", indique-t-elle.

Pour cela, il faut aller dans son "espace particulier" sur le site impots.gouv.fr et cliquer sur l’onglet "Biens immobiliers". Votre ou vos propriétés apparaissent alors à l’écran. En cliquant sur "consulter", vous découvrez les caractéristiques du bien, telles qu’elles sont enregistrées par le service de publicité foncière. Et en cliquant sur "déclarer", vous pourrez renseigner un certain nombre d’informations, dont la nature de l’occupation (résidence principale, local loué, vacant…) et l’identité des occupants.