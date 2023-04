Impôts 2023 : de quels types d'arnaques faut-il se méfier ?

Comme beaucoup de contribuables, les escrocs sont nombreux à avoir coché la case du 13 avril dans leur calendrier. La date approche pour le lancement de la déclaration de revenus 2023, et les escrocs sont déjà à pied d’œuvre. Ils usent de toute une panoplie de combines et de modes d’action dans l’espoir de piéger les contribuables, du SMS frauduleux à l’appel téléphonique surtaxé, en passant l'e-mail et le faux site internet reproduisant à l’identique le portail de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). On fait le point sur les arnaques les plus répandues.