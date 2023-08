Pourquoi la taxe foncière va fortement augmenter

Comme Loïc, tous les propriétaires reçoivent le montant de leur impôt à partir de ce mercredi. Et la nouvelle passe mal à Grenoble. "Il y en a ras-le-bol de ces taxes. L'année dernière, j'ai payé 450 euros, cette année, je ne sais pas", s'insurge un riverain. "D'un côté, on supprime la taxe d'habitation, puis d'un autre côté, on augmente énormément les autres charges", renchérit une mère de famille. Quand une retraitée, elle, se pose une question : "Est-ce que c'est justifié ?", s'interroge-t-elle.

La mairie avance que cette hausse doit permettre de récolter 44 millions d'euros. "La moitié, 22 millions, c'est pour protéger le service public de l'inflation, l'inflation sur l'énergie, sur les dépenses courantes. Un quart, 11 millions, pour aller plus vite dans nos investissements", détaille Éric Piolle, maire (EELV) de Grenoble. Le reste servira à baisser les prix des cantines et des activités sportives pour les familles les plus modestes.