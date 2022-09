La redevance audiovisuelle va être supprimée, quand serai-je remboursé ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

La redevance audiovisuelle va être supprimée. Quand vais-je être remboursé ?

Qu’on soit clair, vous avez droit à ce remboursement si et seulement si vous êtes mensualisé, "puisque vous avez déjà payé une partie de cette taxe avant sa suppression", nous éclaire-t-on au Trésor public. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous ne payez plus la taxe d’habitation, "cas le plus fréquent" et les impôts vous ont déjà rendu votre argent courant septembre "par virement automatique". Soit vous la payez toujours, et le remboursement interviendra au moment du paiement de cette taxe, "soit par virement indépendant, soit par diminution du montant réclamé".