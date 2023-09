VIDÉO - Impôts : les tentatives d'arnaques reviennent avec le paiement de la taxe foncière

Julien Metayer, expert en cybercriminalité, a pu identifier le faux site des impôts créé de toute pièce par les pirates. "C'est très similaire, et c'est vrai que les distinctions sont de plus en plus difficiles à capturer", réagit-il, en comparant attentivement les deux sites, affichés sur deux écrans différents. Pour faire la distinction, il faut scruter le moindre détail. "Sur le vrai site, on a la saisie du numéro fiscal uniquement et un bouton 'Continuer'. Ici, sur le faux site, on a déjà le numéro fiscal et on demande le mot de passe à la première étape", constate l'expert.