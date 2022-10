Peut-on me réclamer la taxe d’habitation cette année si je ne la payais plus en 2021 ? Le 20H vous répond

Peut-on me réclamer la taxe d’habitation cette année si je ne la payais plus l’année dernière ?

Tout à fait possible si vos revenus ont augmenté cette année. Ce n’est pas parce que vous avez été exonéré l’année dernière que vous l’êtes en 2022 ! Tout dépend de votre revenu fiscal de référence, celui qui figure sur votre dernier avis d’impôt. Pour vous donner une idée, pour un couple avec un enfant, il faut gagner moins de 51.085 euros par an pour être exonéré. Pour savoir ce qu’il en est plus précisément pour votre foyer, vous pouvez consulter cette page dédiée à la taxe d’habitation.