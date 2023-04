Le fisc sait-il combien j'ai gagné en louant mon logement sur Airbnb ? Le 20H vous répond

J'ai mis mon appartement en location plusieurs fois cette année, via une plateforme comme Airbnb. Les sommes perçues sont-elles transmises aux impôts ?

Oui, "c’est fait automatiquement en fin d’année", nous confirme le leader de la location de courte durée entre particuliers. Mais attention, pour autant, "vous ne retrouverez pas ces montants sur votre déclaration préremplie. C’est à vous de les ajouter", précise-t-on aux finances publiques, qui ont mis en ligne cette fiche de synthèse sur le sujet.

Les revenus que vous pouvez tirer de ces locations sont bel et bien imposables ! S’ils sont inférieurs à 72.600 euros par an, vous avez le choix entre deux régimes fiscaux : le régime "micro BIC" et le "régime réel".