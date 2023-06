Nouvelle déclaration de biens immobiliers : les centres d'impôts sous l'eau

Nous avons voulu remplir notre déclaration de biens immobiliers avec un conseiller. Direction un centre des impôts. À première vue, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. 14 personnes attendent pour les mêmes raisons. Il faudra patienter plus de deux heures car le service est débordé. Et à la sortie, le même sentiment revient. Énervant à tous points de vue. "On est surchargé par la vie quotidienne et on vient nous faire faire le boulot que l’administration faisait avant donc c’est ça qui me chagrine le plus", déplore un homme. "Ils essaient de récupérer de l’argent par tous les moyens possibles et imaginables et de piéger le contribuable", estime un autre.