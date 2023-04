Qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas mes revenus dans les temps ? Le 20H vous répond

Qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas mes revenus dans les temps ?

Des pénalités financières qui font mal, comme le récapitule le site du service public. De 10 à 40% de majoration selon l’importance du retard, plus des intérêts de retard qui s’additionnent tous les mois. "Eh oui, c’est double peine ! Ces pénalités sont calculées sur le montant estimé de vos impôts", détaille Olivier Bertaux, expert fiscal pour l’association Contribuables Associés.

Alors, retenez-bien le calendrier 2023 de la campagne de déclarations de revenus. Si vous déclarez en ligne, vous recevez votre déclaration préremplie entre le 6 et le 25 avril 2023. Vous pouvez la compléter et la valider jusqu’au 25 mai, 1er ou 8 juin selon votre numéro de département. Si vous déclarez sur papier, c’est plus tôt : vous avez jusqu’au 22 mai pour l’envoyer aux finances publiques.