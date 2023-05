Peut-on bénéficier d'une aide gratuite pour remplir sa déclaration d'impôts ? Le 20H vous répond

Peut-on bénéficier de l’aide gratuite d’un expert-comptable pour remplir sa déclaration ?

Oui, vous trouverez toutes les informations sur le site allo-impot.fr. "C’est l’ordre des experts comptables qui propose cet accompagnement gratuit et personnalisé par téléphone, voire 'en vrai' dans certaines villes. Et ce pour la treizième année consécutive', nous explique Virginie Roitman, Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables d’Ile-de-France.

Attention toutefois, ce service n’est disponible que du 22 au 26 mai 2023, de 9H à 18H, avec des permanences nocturnes prévues le 23 et le 25 mai jusqu’à 21H. "Le mieux, c’est de nous contacter avec une question précise et pratique. On ne va pas remplir toute la déclaration à votre place, il faut avoir regardé avant et noté les cases ou les situations qui posent problème", ajoute Cécile de Saint-Michel, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables.