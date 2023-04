Peut-on corriger une déclaration de revenus déjà validée ? Le 20H vous répond

Si je fais une erreur au moment de ma déclaration, est-il toujours possible de la corriger après validation ?

Oui, c’est toujours possible "en cas d’erreur ou d’oubli", précise le site du service public. C’est d’autant plus facile si vous avez déclaré vos revenus en ligne. "Vous pouvez corriger votre déclaration, après réception de votre avis d’impôt", peut-on lire sur le site des impôts. "En clair, c’est possible dès le mois d’août et traditionnellement jusqu’à la fin de l’année", nous explique Olivier Bertaux, expert fiscal pour l’association Contribuables Associés.

La plupart des erreurs sont rectifiables directement en ligne, via votre espace personnel et depuis un ordinateur. Attention, la correction n’est pas possible depuis une tablette ou un smartphone ! Et pour certains oublis, comme un changement de situation familiale (mariage, divorce), il faudra impérativement passer par un formulaire papier. Même chose si vous avez déclaré vos revenus sur papier : il faut adresser un courrier aux services des impôts ou renvoyer une nouvelle déclaration.