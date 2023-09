Puis-je obtenir une réduction de ma taxe foncière ? Le 20H vous répond

Est-ce que je peux obtenir une réduction de ma taxe foncière si je ne peux pas la payer ?

Ça fait un peu vendeur de tapis... et pourtant ça existe ! Au Trésor public, on parle de "remise gracieuse" : "l’octroi du droit à titre gracieux par l’administration fiscale à une transaction, une remise ou une modération d’un impôt", peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie. En d’autres termes, l’annulation de tout ou partie de votre impôt pour cause de grosses difficultés personnelles : un divorce, un licenciement… C’est l’article R427-1 du livre des procédures fiscales. "Vous pouvez plaider votre cause par écrit, via votre espace personnel ou par courrier recommandé. Vous n’avez rien à perdre", conseille Thibault Diringer, fiscaliste et fondateur du site Corrigetonimpot.

Les impôts étudient les demandes au cas par cas et n’ont pas à justifier leur refus. "Si l’administration n’a pas répondu dans le délai de deux mois, votre demande est considérée comme rejetée", nous éclairent les services des finances publiques. "La demande gracieuse n’ouvre pas droit au sursis de paiement", poursuivent-ils. En clair, même si une demande est en cours, vous devez respecter le calendrier de paiement de la taxe foncière : 16 ou 21 octobre 2023 selon le moyen de paiement utilisé pour le faire. Vous avez toujours un peu plus de temps si vous payez en ligne, comme le rappelle le site du service public.