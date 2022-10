Puis-je payer ma taxe foncière en plusieurs fois ? Le 20H vous répond

J'ai reçu ma taxe foncière, mais je n'ai pas les moyens de la payer dans l'immédiat. Puis-je la régler en plusieurs fois ?

Non, il n’y a pas de trois fois sans frais avec les impôts ! En revanche, il peut y avoir des délais de paiement : vous pouvez déposer une demande via votre espace personnel. Mais attention, il n’est pas sûr que vous obteniez gain de cause. "La demande est appréciée en fonction de la situation du contribuable", peut-on lire dans cette foire aux questions des impôts.

"Si l’administration n’a pas répondu dans le délai de 2 mois, la demande est considérée comme rejetée". En d’autres termes, pas de nouvelle, mauvaise nouvelle !