Impôts 2024 : peut-on régler son solde en cash ?

La campagne de la déclaration de revenus 2023 ouvre ce jeudi 11 avril. Le Trésor public accepte les règlements en liquide, mais à certaines conditions. Cela vaut notamment pour de petits montants.

La nouvelle campagne de déclaration en ligne des revenus s'ouvre ce jeudi 11 avril. Comme chaque année, la date limite pour compléter et renvoyer le formulaire dépend du département de résidence. Dans le détail, elle est fixée au 23 mai dans les départements 1 à 19, au 30 mai dans les départements 2A à 54 et au 6 juin dans les départements 55 à 95.

Une fois la déclaration des télédéclarants achevée, l’administration fiscale leur fournit un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu mentionnant, entre autres, leur solde éventuel d’impôt sur le revenu à payer au Trésor public à partir de septembre prochain. De quoi amener certains à s'interroger sur la manière de le régler, une question sur laquelle notre journaliste Garance Pardigon s'était penchée l'an dernier dans "Le 20H vous répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Et la réponse est oui. Il est bien possible de payer en liquide le solde de votre impôt sur le revenu, comme le précise la direction générale des Finances publiques. Deux conditions à remplir toutefois : le montant doit être inférieur ou égal à 300 euros, et l'avis d’impôt comporter un "QR code" et la mention "payable auprès d’un buraliste", peut-on lire sur le site du ministère de l’Intérieur. "Cela ne concerne pas le prélèvement à la source, qui lui se passe directement avec les impôts", ajoute-t-on à la confédération des buralistes.

Pas question donc d’envoyer une liasse de billets aux impôts : il faut obligatoirement passer par un buraliste partenaire, qu'il est possible de trouver près de chez soi à l'aide de ce moteur de recherche. À titre de repère, au printemps 2023, "14.700 buralistes" étaient agréés et l'on recensait "plus de 2 millions de transactions en trois ans pour un encaissement moyen de 83 euros", comme l'expliquait alors la confédération des buralistes à TF1. À noter que l’encaissement le plus fréquent ne concerne pas l’impôt sur le revenu, mais les taxes locales.