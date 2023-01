Impôts : vous devez obligatoirement remplir cette nouvelle déclaration si vous êtes propriétaire

En cas de doute, vous serez aidé par des infobulles et une FAQ qui vous permettront de mieux comprendre le processus. Pour chacun des locaux, il faut que les propriétaires indiquent à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les habitent pas eux-mêmes, préciser l'identité des occupants et la période concernée.

Si une personne physique occupe ce bien, il faut y indiquer son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. Pour une personne morale, il faut rapporter sa dénomination et son SIREN. 73 millions de locaux sont concernés selon la Direction générale des finances publiques. Les propriétaires de parkings et de caves ne le sont en revanche pas.