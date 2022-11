Incendies dans le Sud-Ouest : trois mois après, les entreprises venues en renfort toujours pas indemnisées

Pendant deux semaines, un entrepreneur agricole a mobilisé six engins et sept salariés sur le front des incendies. Appelé à l’aide par le maire de Louchats, près de Landiras (Gironde), il pensait d’abord partir bénévolement durant deux jours. "On pensait que le feu allait être éteint pendant le week-end, ça n'a pas été le cas. Le dimanche soir, on s'est concertés avec mes salariés et on s'est dit qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça, parce que ça brûlait encore énormément", raconte cet entrepreneur.