Prolongation de l'indemnité carburant : seuls 3,3 millions de Français en ont profité pour l'instant

C’est une aide sous condition de ressource. Vous êtes éligible si vous utilisez votre véhicule pour vous rendre au travail et que vous ne gagnez pas plus de 1 314 euros net par mois, pour un célibataire, ou 3 941 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide passe à 200 euros si vous utilisez deux véhicules. Le gouvernement vient d'annoncer sa prolongation jusqu'à fin mars. Pour obtenir cette aide, il faut se rendre sur le site "impots.gouv.fr" et remplir tout un formulaire.