Panier anti-inflation : en attendant le gouvernement, les supermarchés prennent les devants

Encore faut-il se mettre d'accord sur les produits en question. Concrètement, le gouvernement demanderait aux enseignes de publier chaque semaine, sur Internet, le prix d'une sélection d'articles. Le but est de créer une condition de forte concurrence pour tirer les prix vers le bas. S'il met autant de temps à établir cette liste, c'est qu'il doit éviter quelques pièges.

Car d'un côté, il faut aider les consommateurs à faire des économies, mais d'un autre, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des industriels, et encore plus particulièrement des agriculteurs. En attendant d'en savoir plus, une troisième enseigne va lancer dès la semaine prochaine son propre panier anti-inflation.