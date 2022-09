Comment toucher la prime de rentrée versée à partir de jeudi ?

Cette "prime de rentrée" sera versée à tous ses bénéficiaires à partir de ce jeudi 15 septembre : 10,8 millions de foyers modestes vont ainsi percevoir une aide ponctuelle de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge. Cette prime exceptionnelle de rentrée n'a rien à voir avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée en deux temps en août dernier, et octroyée (sous conditions de ressources) aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de six à 18 ans.