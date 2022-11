Inflation : faut-il revoir les salaires à la hausse ?

Augmenter les salaires, oui, mais les petits patrons peuvent-ils suivre ? Notre équipe s'est rendue dans la commune de Voiron, dans le nord de l'Isère, 20 000 habitants. Il s'agit d'une ville de petites sociétés, à l'image de la France. Plus de 90% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. À l'image de Christiane Doppler, gérante d'un magasin d'habillement. "Moi, je viens d'augmenter ma salariée, mais on paye trop de charges !", explique-t-elle. Après avoir versé son salaire à la vendeuse, elle doit payer l'équivalent en charges, et il ne lui reste plus grand-chose.

À quelques pas de cette boutique, un restaurateur qui peine à recruter alors que la ville compte 5% de chômeurs. "Les gens ont envie de travailler, mais travailler décemment, pour gagner de l'argent. Les 35h, ça a tué l'hôtellerie. Travailler plus pour gagner plus, on connait, mais c'est plus compliqué que ça", détaille-t-il. Il regrette le temps où il pouvait rémunérer ses serveurs à la commission. Plus il faisait de chiffre, plus il pouvait les rémunérer.