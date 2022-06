Inflation : paroles de Français sur l’aide annoncée par le gouvernement

Les prix sont toujours plus hauts et les porte-monnaie de moins en moins garnis. Face à un pouvoir d'achat en baisse constante, l'aide annoncée par le gouvernement pour les familles les plus modestes est plutôt bien perçue. Cette aide d'un montant compris entre 100 et 150 euros serait versée directement sur les comptes en banque en fonction des revenus et de la composition des familles. Ce sera peut-être plus simple à gérer mais pas sans poser certaines questions : "si vraiment les gens achètent de l'alimentaire avec, c'est bien. S'ils achètent autre chose, ce n'est pas bien", lance une passante.