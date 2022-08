Inflation : pourquoi les prix des électroménagers augmentent-ils ?

À la sortie des magasins d'électroménager, les clients font la grimace. Les prix ont augmenté et ce n'est pas qu'un ressenti. Une cafetière, vendue 70 euros en 2021, coûte 82 euros aujourd'hui. Et c'est comme ça pour tout le petit électroménager. Sur le podium, en première place, figurent les cafetières. Leur prix a connu une hausse de 17% en un an. Elles sont suivies de près par les grille-pain avec 13,7% d'augmentation et les imprimantes à 9,8%. Comment expliquer cette tendance ?