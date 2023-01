J’ai abimé la portière de ma voiture en l’ouvrant en pleine tempête Gérard : le 13H à vos côtés

Si vous souhaitez que votre véhicule soit assuré en cas de tempête, il y a des moyens. Il existe une "Garantie Tempête", qui est incluse dans les contrats "Tous Risques" et dans certains contrats "au tiers", les contrats Tiers Plus, Tiers étendu, etc... Si vous en bénéficiez, il y a quelques conditions pour qu’elle puisse s’appliquer :

- La tempête doit avoir touché une zone assez étendue, il faut que de nombreux véhicules aient été endommagés dans un rayon de 5 km autour de vous.

- Le vent doit avoir soufflé à plus de 100 km/h, il est possible de demander un certificat d’intempérie à Météo France, il vous en coûtera environ 70 euros.

- Vous ne serez pas remboursé si vous étiez au volant au plus fort de la tempête.

- Enfin, vous devez avertir votre assureur dans les 5 jours qui suivent la tempête

Pour aller plus loin, lisez ce papier très complet de l’Institut national de la consommation.