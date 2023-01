VIDÉO - Internet : quand vos données personnelles influent sur le prix de vos achats

Le 20H de TF1 fait le test dans la vidéo en tête de cet article : en commandant sur internet un même vol Paris-Lisbonne depuis un ordinateur et une tablette de la célèbre marque à la pomme, on paie effectivement 5 euros de plus avec le second équipement. La différence est encore plus marquée pour un hôtel : jusqu'à 20 euros de différence avec la tablette jugée plus haut de gamme.

C’est troublant, mais légal. Et dans certains pays, cela peut même jouer sur votre facture d’assurance maladie. "En Suisse, poursuit Raphaël Bartlomé, on vous propose une mutuelle moins chère si elle a accès à votre montre connectée. Mais attention à vous, vous avez intérêt à faire du sport parce que le tarif va dépendre de tout ce qui sera collecté encore. Et ces exemples-là, c’est demain ou après-demain".