Les foncières forestières séduisent de plus en plus de Français. Elles proposent d'investir dans des parcelles de forêt, selon une charte bien précise, et ainsi de les préserver d'une exploitation intensive. Un système vertueux qui permet d'œuvrer pour la nature, mais aussi d'obtenir des réductions d'impôt.

Dix hectares pour 55.000 euros. À Villard-de-Lans (Isère), dans le massif du Vercors, un petit groupe de propriétaires d'un nouveau genre s'apprête à découvrir l'objet de son dernier investissement : une parcelle de forêt. Tous ont placé une partie de leurs économies pour acquérir une surface boisée équivalente à 14 terrains de football.

"Ça y est, on est chez nous", s'exclame Kiem Vadee, dont la famille a déboursé 10.000 euros dans l'opération. "C’est comme un nouvel appartement, on vient découvrir ce qu’on a tous acheté en commun", lance-t-il avec "beaucoup de fierté" dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

"Couper du bois tout en préservant l’écosystème"

Ces particuliers ont confié leur argent à une foncière forestière. Contre un minimum de 1000 euros, qui seront bloqués pendant cinq ans, l'entreprise achète des forêts selon une charte bien précise afin de les protéger de toute exploitation intensive. La contrepartie de ce placement financier : une réduction d'impôt équivalant à 18% de l'investissement de base, soit 180 euros pour 1000 euros déboursés. Et si des bénéfices sont réalisés, les épargnants qui en profitent directement. Avec 10 à 50 euros par an maximum, pas de quoi devenir riche, mais là n'est pas le but recherché.

"L’idée, c’est de pouvoir couper du bois tout en préservant l’écosystème forestier et la biodiversité forestière en général", explique Élise Pares, experte forestière, qui présente aux acquéreurs les différentes espèces se trouvant sur "leurs" terres. Quels sont les arbres à préserver ? La spécialiste leur montre la marche à suivre. D’abord, il faut regarder la taille. Ensuite, déterminer leur rareté. Une fois triés, les spécimens à protéger sont marqués d’un triangle, ceux qui seront abattus et vendus d’un trait diagonal.

Ces arbres n’iront pas à l’autre bout du monde - c'est prévu dans le cahier des charges ! - mais à quelques kilomètres seulement. Récupérés par la scierie Bois du Dauphiné, dans la commune du Cheylas, au pied de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, ils sont alors transformés en planches ou en poutres de construction, dont la vente permet à la foncière forestière d’investir dans d’autres forêts.

"On a plus de 350 personnes et 100 hectares de forêts", affirme Max Senange, co-fondateur de la Foncière forestière citoyenne Cerf vert, qui voit les choses en grand. "On a plus de 17 millions d’hectares en France, donc il y a de quoi acheter des forêts en mobilisant l’épargne citoyenne." Si les parcelles publiques ne peuvent être vendues, celles détenues par des propriétaires privés, elles, sont bel et bien éligibles. Des bois qui représentent les trois quarts des forêts françaises.