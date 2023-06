J'ai acheté des billets pour un concert annulé de Céline Dion sur un site qui a fait faillite : le 13H à vos côtés

Lucile, de Mouzillon, en Loire-Atlantique, a acheté en 2019 quatre billets pour un concert de Céline Dion. Mais celui-ci a été reporté à deux reprises, puis l’artiste a annulé tous ses concerts. Le problème, c’est que Lucile a acheté ses billets sur un site qui a fait faillite. Que peut-elle faire ?

Juridiquement, quand vous achetez un billet pour un spectacle (concert, théâtre, etc), vous passez un contrat avec l’organisateur du spectacle. Cela a plusieurs conséquences, et notamment une : en cas de modification substantielle des conditions de la prestation (changement de date de plusieurs semaines, changement d’artiste ou de programmation, etc), l’organisateur ne remplit pas contrat. Il doit donc rembourser les spectateurs qui n’acceptent pas les modifications.

En cas d’annulation, le principe est le même. L’organisateur est tenu de vous rembourser sauf en cas de force majeure.

L’exemple typique, c’est une violente tornade. "En revanche, si l’artiste est malade, ce n’est pas considéré par les tribunaux comme un cas de force majeure, donc vous avez clairement droit à un remboursement", nous précise Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l’UFC-Que Choisir.