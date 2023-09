J'ai acheté un chien avant de découvrir qu'il était gravement malade : le 13H à vos côtés

Carmen, de Nîmes, dans le Gard, a acheté un chien dans un élevage. Elle a découvert 15 jours plus tard que l’animal souffrait d’une grave pathologie cardiaque, et demande comment elle peut se faire rembourser.

Quand vous achetez animal domestique, on doit vous délivrer ce qu’on appelle un certificat vétérinaire avant cession, un certificat de bonne santé. C’est obligatoire, que vous achetiez votre chien à un particulier, à un refuge ou à un éleveur. Dans le cas de Carmen, on lui a bien fourni un certificat de bonne santé, mais le problème, c’est que 15 jours plus tard, en allant faire vacciner son chien, un autre vétérinaire lui a dit que son bull terrier souffrait d’une grave pathologie cardiaque.

Plus généralement, si vous achetez un animal et que vous découvrez qu’il est gravement malade, vous avez plusieurs moyens d’action. D’abord, évidemment, on essaie de résoudre le problème à l’amiable. Mais ensuite, on peut lancer une action sur le fondement des vices rédhibitoires. Un vice rédhibitoire est un vice qui affecte la chose vendue et qui le rend impropre à l’usage, voilà ce que dit le Code Civil. Cela s’applique à un animal et concernant la maladie, une liste précise de pathologies a été établie par décret. C’est contraignant et en plus, pour ce type d’action, les délais pour agir sont très courts.