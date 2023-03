J’annule une commande réglée en bons d’achats, le magasin peut-il refuser de me rembourser ? Le 20H vous répond

Tout cela est généralement précisé dans les conditions générales de vente du magasin. Attention, une commande passée en ligne et des achats réalisés en magasin ne sont pas régis par les mêmes règles. Une commande drive est une "vente à distance", comme le rappelle la répression des fraudes.

Le consommateur a donc quatorze jours pour se rétracter. "Pour les produits non-alimentaires et non-périssables", précise-t-on à la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui représente les intérêts des professionnels et peut vous accompagner en cas de litige. En clair, les aliments frais ne sont généralement pas repris par les supermarchés, souvent pour des raisons d’hygiène.