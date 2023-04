J'ai changé ma chaudière, puis-je bénéficier d'un crédit d'impôt ? Le 20H vous répond

J'ai changé ma chaudière. Puis-je bénéficier d'un crédit d'impôt ?

Non, le crédit d’impôt dit "transition énergétique" a disparu en janvier 2021, comme l’indique cette page du service public. En fait, il ne reste plus qu’un seul crédit d’impôt, il est réservé à l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique. Ce sont les cases 7Z et suivantes de votre déclaration d’impôts.

"Vous pouvez récupérer 75% du montant des dépenses engagées, dans la limite de 300 euros par recharge", nous détaille-t-on à l’Agence nationale de l’habitat, qui accompagne les particuliers dans leurs démarches. Autrement dit, ce crédit d’impôt est limité... puisqu’il faut compter environ 2.000 euros pour une borne de recharge, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.