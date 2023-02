J'ai confié mes clés au jardinier, il refuse de les rendre, que faire ? Le 13H à vos côtés

S’il n’y a pas d’avancée, petite astuce : on peut signaler le professionnel sur Signal Conso. Ça peut avoir un effet psychologique pour le professionnel, car il va recevoir une notification de la Répression des Fraudes, lui indiquant qu’il fait l’objet d’un signalement. S’il ne bouge toujours pas, on peut saisir un conciliateur de justice puis le tribunal. On engage une procédure d’injonction de faire. C’est gratuit et il n’y a pas besoin d’avocat. Cela peut en revanche prendre du temps. Le professionnel peut être condamné à restituer les clés sous astreinte, 10 euros par jour de retard par exemple.

Petit conseil pour éviter les mésaventures : quand vous confiez vos clés à un professionnel, mieux vaut le préciser sur le contrat, de même que le nombre de clés prêtées. Ce n’est pas obligatoire, mais ça peut faciliter les choses en cas de problème.