Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de Villeneuve-d'Ascq (Nord) dont la voiture a été abîmée à cause d'un nid-de-poule. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai roulé sur un énorme nid-de-poule, j’ai deux pneus à changer. À quoi puis-je prétendre ?

C’est un classique, mais ce n’est pas toujours simple de savoir comment réagir quand on roule dans un nid-de-poule.

C’est ce qui est arrivé à Frédéric. Bilan pour lui : deux pneus et une jante à changer, 1200 euros. Quand une telle mésaventure se produit, vers qui se tourner ? On pense tout de suite à son assurance auto. Le problème, si vous êtes assuré au tiers, vous n’aurez droit à rien du tout. Et si vous êtes assuré "Tous Risques", certes les réparations seront prises en charge, mais moyennant une franchise, un malus, et aussi le risque d’être résilié, parce qu’on le sait, après deux ou trois sinistres non responsables, certaines assurances ont tendance à résilier votre contrat.

Que faire alors ? Il faut essayer de rechercher la responsabilité du gestionnaire de voirie, parce que c’est lui qui est responsable de l’entretien de la route. Si vous y arrivez, adieu la franchise et le malus, donc c’est important. La commune pour les voies communales, parfois cela peut être la communauté de communes pour certaines portions. Les conseils départementaux pour les départementales. La direction Interdépartementale des routes pour les nationales. Pour le savoir, contactez la mairie de la commune où vous avez eu le problème, elle pourra vous répondre.

Et une fois ce gestionnaire identifié, comment on agit ? On envoie une lettre recommandée dans laquelle on demande une indemnisation. Il faut constituer un dossier : les photos du nid-de-poule ainsi que sa localisation, des photos des dégâts sur le véhicule ainsi qu’un devis des réparations, etc. Il faut également montrer qu’il n’y avait pas de signalisation adéquate pour alerter les conducteurs.

Une fois saisi, le gestionnaire de voirie va devoir démontrer qu’il n’a pas failli à son obligation d’entretien de la chaussée. C’est à lui de le prouver. Et si le gestionnaire de voirie refuse toute indemnisation, y-a-t-il un recours ? Oui, mais le problème, c’est que la procédure est un peu lourde. Vous avez deux mois à compter du refus du gestionnaire pour le contester devant le tribunal administratif. Procédure longue et coûteuse, avocat obligatoire, c’est assez dissuasif. Mais selon le montant du préjudice, ça vaut le coup d’essayer.

